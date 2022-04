TOP FV, Gonzalez batte Igor al fotofinish. Cabral...

Più di duemila voti (2245 per la precisione) e un risultato deciso sulla linea del traguardo: per un soffio è Nico Gonzalez ad avere la meglio su Igor come migliore in campo di Napoli-Fiorentina per il Premio Top FirenzeViola.it. Per appena 13 voti, ed una distanza in percentuale di 0,5%, è l'attaccante argentino a spuntarla (38,7% contro 38,2%). Chiude il podio, anche se piuttosto attardato rispetto ai primi due, un ottimo Cabral che, anche grazie allo straordinario gol del momentaneo 1-3, si è conquistato il 12,2% delle preferenze. Molto distanti invece Kokorin (3,4%) e Amrabat (2,5%).

1) Nicolas Gonzalez 38,71%

2) Igor 38,22%

3) Cabral 12,20%

4) Kokorin 3,39%

5) Amrabat 2,49%

6) Ikoné 1,07%

7) Castrovilli 0,80%

8) Maleh e Milenkovic 0,71%

10) Saponara 0,40%

11) Biraghi 0,36%

12) Venuti 0,31%

13) Duncan 0,22%

14) Callejon 0,18%

15) Terracciano 0,13%

16) Quarta 0,09%