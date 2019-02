TOP FV, È plebiscito per Chiesa. Mirallas secondo

Dopo quasi 1.000 voti in appena due giorni, il popolo di Firenzeviola.it ha eletto il suo top player nella sfida di mercoledì scorso in Coppa Italia contro la Roma che ha regalato alla Fiorentina l’accesso alle semifinali. Come ampiamente prevedibile, stravince a mani basse Federico Chiesa, scelto da oltre il 65% dei votanti come l’icona del successo straripante conto la formazione di Eusebio Di Francesco grazie ad una storica tripletta e a una prestazione di livello assoluto. Dietro al numero 25, figurano Kevin Mirallas al secondo posto (con il 23% circa delle preferenze) in virtù dei due assist messi a segno per i primi due gol viola e al terzo Giovanni Simeone (2,63% dei voti), autore del 6° e del 7° gol della Fiorentina. Ecco la classifica finale di questa ennesima edizione del “Premio Top FV”:

1) Federico Chiesa - 65,20% (596 voti)

2) Kevin Mirallas - 23,60% (215 voti)

3) Giovanni Simeone - 2,63% (24 voti)