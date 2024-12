TOP FV, De Gea surclassa tutti a Torino. Poi Kean e Parisi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono discussioni sul miglior viola in campo contro la Juventus. Per i tifosi è David De Gea il più decisivo nel pareggio di Torino, grazie a un paio di interventi a dir poco miracolosi che hanno influito eccome sul risultato finale. Lo spagnolo surclassa tutti i suoi compagni nelle votazioni dei tifosi al Premio Top FV relativo alla gara dello Stadium, con addirittura il 61,55% del totale in suo favore. A distanza proibitiva, si piazza al secondo posto Moise Kean, autore del primo gol della Fiorentina, con l'11,75% delle preferenze totali (1719 i votanti). Chiude il podio un promosso Fabiano Parisi col 9,60% dei voti.

Podio Top FV di Juventus-Fiorentina:

1) De Gea, 1060 voti in suo favore

2) Kean, 203 voti in suo favore

3) Parisi, 165 voti in suo favore