TOP FV, Con lo Spezia è Biraghi, poi Amrabat-Pezzella

I lettori di FirenzeViola.it premiano Cristiano Biraghi come migliore in campo nella partita pareggiata 2-2 dalla Fiorentina contro lo Spezia. Questo il verdetto che emerge dai 958 voti arrivati in risposta alla votazione per il Premio Top FV, con il 32,8% dei partecipanti che ha scelto il laterale mancino, autore di un gol e un assist, come MVP della partita. Al secondo posto si piazza Sofyan Amrabat: nonostante sia sembrato ancora un po' limitato nel ruolo di play davanti alla difesa, il marocchino ha offerto una prova di sostanza, che ha convinto il 26,6% dei votanti. Chiude il podio, col 14% delle preferenze, il capitano German Pezzella, che ha bagnato il suo ritorno in campo con la rete che ha aperto le danze. Più lontano Franck Ribery (5,6%), quarto davanti a Pol Lirola (4,4%). Di seguito la classifica completa del turno.

1) Biraghi 32,78%

2) Amrabat 26,62%

3) Pezzella 13,99%

4) Ribery 5,64%

5) Lirola 4,38%

6) Callejon 3,03%

7) Milenkovic 2,82%

8) Bonaventura 2,19%

9) Vlahovic 1,67%

10) Igor 1,46%

11) Cutrone e Kouame 1,25%

13) Caceres 1,04%

14) Dragowski 0,94%

15) Pulgar 0,73%

16) Castrovilli 0,21%