TOP FV, Con l'Empoli Sottil la spunta su Dodo

Sono pochi a salvarsi nella sconfitta subita dalla Fiorentina in Coppa Italia contro l'Empoli, che costringe i viola a salutare immediatamente la competizione. Come sempre la redazione di FirenzeViola.it ha chiesto ai propri lettori i loro migliori in campo e a vincere il sondaggio è stato l'autore del momentaneo 2-1 Riccardo Sottil che è riuscito a spuntarla per pochissimi voti su Dodo. Chiude il podio,a debita distanza, Lucas Beltran.

TOP FV, Vota il migliore di Fiorentina-Empoli [780 voti]

1. Riccardo Sottil - 306 voti (39.23%)

2. Dodo - 300 voti (38.33%)

3. Lucas Beltran - 84 (10.77%)