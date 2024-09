TOP FV, Con l'Empoli il migliore è Dodo. Poi Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Noioso pareggio tra Empoli e Fiorentina che nel derby non riescono ad andare oltre allo 0-0. Il pubblico di FirenzeViola.it ha deciso che il migliore in campo è stato Dodo, votato da ben 424 persone, ovvero il 53,02% dei votanti. La sua prestazione è stata quindi premiata dai 796 lettori di FV che hanno partecipato al sondaggio. Seconda posizione, con un distacco netto, per Moise Kean con il 19,35%, per un totale di 154 voti. Poco sotto sul gradino più basso del podio c'è Comuzzo con 108 voti, ovvero il 13,57% dei voti totali.

TOP FV Empoli-Fiorentina

1. Dodo (53,02%)

2. Moise Kean 228 voti (19,35%)

3. Pietro Comuzzo (13,57%)