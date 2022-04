TOP FV, Chi salveresti dopo il ko contro la Juventus?

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, COMMISSO CHIAMA CASTRO: "TI SONO VICINO" Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... NOTIZIE DI FV DRAGO E BIRAGHI DA PAURA, I VIOLA NON BRILLANO E NEMMENO IL MISTER Sentir dire che la Fiorentina è uscita a testa altissima dalla Coppa Italia non mi consola affatto, anzi mi fa incavolare molto perché penso che avremmo potuto giocarci meglio le nostre chances ma, purtroppo, è andata male sia all’andata che al... Sentir dire che la Fiorentina è uscita a testa altissima dalla Coppa Italia non mi consola affatto, anzi mi fa incavolare molto perché penso che avremmo potuto giocarci meglio le nostre chances ma, purtroppo, è andata male sia all’andata che al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi