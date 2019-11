La Fiorentina viene travolta dal Cagliari nel lunch match della 12^ giornata di Serie A ed esce sconfitta per 5-2 dalla Sardegna Arena. Come sempre vi chiediamo di esprimere una preferenza per il Premio Top FirenzeViola.it: chi salvereste nel naufragio di Cagliari? Per votare basta cliccare sul link qua sotto.

PREMIO TOP FV: VOTA CAGLIARI-FIORENTINA 5-2