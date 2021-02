Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che cade 2-1 in casa di una Sampdoria cinica al punto giusto, a differenza dei gigliati che avrebbero probabilmente meritato almeno il pareggio per quanto creato. Per dare forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo come al solito di votare il vostro migliore in campo. Per farlo, basta cliccare qua sotto.

TOP FV: CHI IL MIGLIORE IN SAMPDORIA-FIORENTINA 2-1?