Top Fv, chi il miglior viola in Fiorentina-Bologna 3-2? Vota il nostro sondaggio!

La Fiorentina batte il Bologna e tiene viva una fiammella di speranza per la Conference League in vista dell'ultima giornata. Al Franchi i viola hanno la meglio dei felsinei per 3-2, con le reti di Parisi, Richardson e Kean, che annullan quelle rossoblu di Dallinga e Orsolini. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino. Qua sotto il link:

