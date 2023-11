TOP FV, Chi il miglior viola in Fiorentina-Bologna 2-1?

FirenzeViola.it

Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria la Fiorentina, che al Franchi batte per 2-1 il Bologna, grazie al gran gol realizzato nel primo tempo da Giacomo Bonaventura e al raddoppio nella ripresa siglato su rigore da Nico Gonzalez. Come al solito la nostra redazione chiede ai lettori di votare il proprio migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA NEL SUCCESSO CONTRO IL BOLOGNA