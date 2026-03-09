Top FV, chi il miglior calciatore viola in Fiorentina-Parma 0-0? Vota qui!
FirenzeViola.it
La Fiorentina porta a casa un punto contro il Parma dopo una partita senza particolari occasioni né dall'una né dall'altra parte. Uno 0-0 che dimostra tutta la paura dei viola e che invece mette al sicuro i ducali nel discorso salvezza. Chi è stato il giocatore migliore per la Fiorentina? Vota il sondaggio di Firenzeviola.it al link qua sotto.
Pubblicità
Notizie di FV
Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensendi Mario Tenerani
Le più lette
1 Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Copertina
FirenzeViola45 milioni, due flop: Gudmundsson e Piccoli fanno di nuovo scena muta. E il Franchi li boccia
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com