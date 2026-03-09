Top FV, chi il miglior calciatore viola in Fiorentina-Parma 0-0? Vota qui!

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:44Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina porta a casa un punto contro il Parma dopo una partita senza particolari occasioni né dall'una né dall'altra parte. Uno 0-0 che dimostra tutta la paura dei viola e che invece mette al sicuro i ducali nel discorso salvezza. Chi è stato il giocatore migliore per la Fiorentina? Vota il sondaggio di Firenzeviola.it al link qua sotto.

