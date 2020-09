TOP FV, Biraghi domina con il Torino. 2° Milenkovic

Prima di campionato vincente 1-0 contro il Torino per la Fiorentina ed esordio stagionale anche per il sondaggio TopFirenzeViola.it. Avete votato, a vostro avviso, il migliore in campo nel successo con i granata e la palma di man of the match è stata assegnata a Cristiano Biraghi con 1.014 voti su 1.672 totali (60,65%) conquistati grazie ad una prestazione davvero convincente. Alle sue spalle Nikola Milenkovic che ha ottenuto 139 preferenze ovvero l'8,31%. Infine, sale sull'ultimo gradino del podio, Gaetano Castrovilli che segna con la numero 10 sulle spalle e colleziona 100 voti, il 5,98% del totale. Di seguito la classifica completa.

1) Cristiano Biraghi 60,65%

2) Nikola Milenkovic 8,31%

3) Gaetano Castrovilli 5,98%

4) Federico Chiesa 4,43%

5) Alfred Duncan 4,37%

6) Christian Kouame 3,89%

7) Bartlomiej Dragowski 2,39%

8) Martin Caceres 2,33%

9) Federico Ceccherini 2,09%

10) Giacomo Bonaventura 1,97%

11) Iglesias Borja Valero 1,67%

12) Franck Ribery 0,84%

13) Patrick Cutrone 0,60%

14) Lorenzo Venuti 0,24%

15) Dusan Vlahovic 0,18%

16) Pol Lirola 0,06%