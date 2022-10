THE LAST SAMBA

Non ce ne vorranno gli habituée di Netflix, in particolare i fan della serie tv “The Last Dance”, se riadattiamo il titolo in un più brasiliano “Samba”. Lo impone il caso, visto che parliamo del carioca Arthur Cabral, uno dei maggiori punti interrogativi dell’inizio di stagione viola, adesso in procinto di giocarsi le sue carte rimanenti a Firenze. Sì, perché gli ultimi acciacchi fisici di Luka Jovic imporrano un cambio là davanti, con Cabral maggiore indiziato.

L’ex centravanti del Basilea, recentemente accantonato da mister Vincenzo Italiano in favore di Jovic, ha fatto capolino nella gara di lunedì in casa del Lecce subentrando proprio all’ex Real Madrid fornendo una prova senz’altro incoraggiante, non solo sul piano dell’impegno - oggettivamente mai mancato - ma anche sotto il profilo del gioco. Due gol annullati e soprattutto l’assist per il pareggio firmato da Christian Kouame.

Gennaio, mese del mercato invernale, è ormai vicino. Non tanto a livello temporale, s’intende, quanto pratico, visto che a metà novembre i campionati chiuderanno i battenti per lasciar spazio al Mondiale. A quel punto les jeux… seront faits, direbbero in Francia. Nel senso che le idee dovranno già essere chiare in vista delle trattative e Cabral è ancora in forte dubbio. Ripartire con un gol, che in Serie A manca dal 10 aprile, sarebbe un buon inizio.