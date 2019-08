TERZIC, Voglio l'11 titolare e resto qua. Kolarov...

Assieme a Zurkowski e Rasmussen, nella sala stampa 'Manuela Righini' dello stadio Artemio Franchi Aleksa Terzic si presenta davanti ai giornalisti. Queste le sue parole: "Qua i miei connazionali mi hanno dato consigli su come giocare in Italia. Sono molto giovane ma voglio che il mio calcio parli con me e voglio conquistarmi l'undici titolare della Fiorentina. Questa è la mia opportunità".

Sul derby in Serbia: "Ovviamente so che è molto teso ma con i giocatori non ci sono problemi: i derby sono solo in campo".

Sul paragone con Kolarov: "Mi fa molto piacere essere associato a lui. Abbiamo entrambi un bel sinistro ed è un idolo per tutti noi serbi: il paragone mi piace".

Sulla scelta della Fiorentina: "Per me era la scelta migliore. Tanti grandi giocatori hanno fatto carriera qui e mi piace come lavora Montella: ho tanto da imparare, voglio giocare e crescere".

Sul numero di maglia: "Il 93. È il numero della maglia che avevo quando ho cominciato nella Stella Rossa, poi il 3 è il mio numero preferito e il 9 rimanda agli anni '90 in cui sono nato"