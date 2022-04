All'Arechi di Salerno, la Salernitana ospita la Fiorentina per il match che aprirà questa domenica di Serie A. La squadra di Nicola ha bisogno di punti per tenere vive le ultime speranze di salvezza, mentre la Fiorentina sogna l'Europa. Calcio d'inizio alle 12:30, il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky che su DAZN.