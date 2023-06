SVINCOLATI, I nomi più importanti e liberi sul mercato

FirenzeViola.it

Una delle notizie più cliccate su FV nella giornata che volge al termine è il focus fatto dalla nostra redazione sui principali svincolati sul mercato. Anche quest'anno l'offerta è ricca e varia, si va dall'ormai ex talento colombiano James Rodriguez, uno de pezzi più pregiati nonostante una carriera in declino, all'ex obiettivo di mercato Isco, liberato dal Siviglia. Entrambi classe '92. Poi si va su profili o meno conosciuti o meno di spessore, come il trequartista brasiliano Pyerre, ex Gremio, o l'ala Preciado con passaporto comunitario, o ancora il difensore centrale Eddie Segura reduce dall'esperienza in USA.

Venendo a vecchie, ma neanche troppo, conoscenze nostrane, c'è quel Filip Djuricic che in passato piaceva molto ad Italiano e che ora si è liberato dalla Sampdoria. Così come ricorderete Maksimovic, ex Napoli, o Bruno Peres, ex Roma. Punta di sicura esperienza è il tedesco Max Kruse, per il ruolo di terzino potrebbe tornare utile invece Danny Rose.

