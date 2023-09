SVINCOLATI, Ecco alcuni possibili profili per i viola

Dal mercato svincolati la Fiorentina potrebbe trovare un'occasione per sostituire l'infortunato Dodo. Il primo è Juan Ramos che in Italia ha giocato a lungo e che buona parte della sua avventura nei nostri campionati è stata proprio nello spogliatoio dove comandava Italiano, prima a Trapani e poi a Spezia. Poi c'è lo statunitense Cannon oppure Jordy Gaspar, ex Grenoble. Infine Ryan Nyambe. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo de La Nazione.