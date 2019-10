SUPERCOPPA, Ata-ACF 2-1, rivivi il live di FV

--- FINISCE QUI IL MATCH ---

94' - Fuori Ghislandi, dentro Sibide nell'Atalanta

93' - Occasione sprecata da Koffi che avrebbe potuto sfruttare meglio un'ottima azione costruita dai viola

92' - Cambio nell'Atalanta: dentro Bergonzi, fuori Piccoli

90' - Quattro minuti di recupero

89' - Tentativo di Ponsi da fuori area che non trova la porta

82' - Esce N. Pierozzi per crampi, entra Milani

80' - Ammonito Gorgos

77' - Terzo e quarto cambio per Bigica: esce E. Pierozzi, dentro Ponsi. Entra Kukovec per Lovisa

74' - La Fiorentina si divora il gol del 2-2 con Lovisa! Grande chance per i viola sul cross di Pierozzi, è bravissimo Duncan a fare la sponda per Lovisa che da poco più di un metro dalla porta manda sopra la traversa con un tiro al volo.

70' - Occasionissima per la Fiorentina! Koffi pesca Pierozzi dentro l'area ma l'attaccante viola da posizione buonissima spara alto. Sarebbe potuta essere l'occasione del pareggio.

68' - Doppia sostituzione per la Fiorentina: dentro Gorgos e Bianco, escono Fiorini e Hanlujak. Bigica cambia 2/3 del centrocampo

65' - Ancora Atalanta! Sempre Traorè che rientra sul sinistro e calcia a giro. Respinge Brancolini

62' - Torna avanti l'Atalanta! 2-1! Funziona alla grande l'asse Traorè-Gyabuaa con quest'ultimo che finalizza dopo un'ottima trama. Ancora assist per il numero dieci Traorè, con Gyabuaa che da dentro l'area non poteva di certo sbagliare

61' - Che occasione per la Fiorentina! In contropiede sciupa tutto Hanuljak che dagli undici metri di prima intenzione su servizio di Duncan, non colpisce bene e il tiro finisce in maniera debole tra le braccia di Gelmi

60 ' - Chiedono un calcio di rigore i giocatori atalantini su un presunto fallo di mano in area, ma l'arbitro lascia continuare

59' - Reagisce la squadra di Brambilla. Cross di Cambiaghi rimpallato in calcio d'angolo

56' - GOOOL DELLA FIORENTINA! DUNCAN! L'ex Liverpool la pareggia su calcio di rigore. Succede tutto in un minuto.

55' - Incredibile! Calcio di rigore per la Fiorentina. Bravissimo Lovisa a rubare il pallone e a farsi fare fallo da Okoli. Distratto il difensore dell'Atalanta

54' - Gol dellAtalanta! Che palla di Traorè che dalla trequarti pesca Piccoli. L'attaccante atalantino di testa spinge il pallone in rete con un bel pallonetto nella parta più lontana dove Brancolini non ci può arrivare.

52' - Si accentra Cambiaghi che trova un ottimo destro potente sul primo palo. Attento Brancolini che respinge

50' - Ancora l'Atalanta che conquista un corner dopo un'ottima combinazione tra Traorè e Ghislandi. Fallo in attacco commesso da Guth e palla ai viola

48' - Ottima occasione sui piedi di Piccoli! Il numero nove atalantino servito bene in area si gira in un fazzoletto ma col destro schiaccia troppo il tiro e non trova neanche in questo casa la porta difesa da Brancolini

47' - Partita forte nuovamente l'Atalanta. Sempre con Traorè che si accentra sul suo mancino. Ancora una volta il tiro è impreciso

45' - Si riparte! Nessun cambio nelle due formazioni

---- INTERVALLO ----

47' - Ci prova fino all'ultimo l'Atalanta con un tiro dalla distanza per Colley. Ma sfera che termina alta

45' - Due minuti di recupero

44' - Fallo in attacco su un cross insidioso di Brogni che stava per finire sui piedi di Piccoli. Rimane a terra Brancolini che ha subito un impatto con il giocatore dell'Atalanta

39' - Primo ammonito del match: Da Riva stende Koffi che guidava il contropiede della Fiorentina e si prende il primo giallo del match

36' - Respinge la difesa viola, ma la sfera rimane in mano ai padroni di casa

35' - Sbaglia la Fiorentina in uscita con Fiorini. Piccoli lo recupera e calcia, ma pallone deviato in calcio d'angolo

32' - Ancora Atalanta! Ci prova Cambiaghi da fuori, tanta potenza ma poca precisione: pallone alto

31' - Numero di Colley che serve Traorè. Solito giocata dell'attaccante esterno dell'Atalanta che rientra sul suo mancino, calcia ma il pallone finisce sul fondo dando solo l'illusione ottica del gol.

29' - Che chance per l'Atalnta sull'asse Traorè-Gyabuaa con quest'ultimo servito dentro l'area. Quasi un rigore in movimento ma il calciatore atalantino apre troppo il compasso e la palla finisce sul fondo. Che occasione sprecata!

27' - Tentativo da fuori di Brogni col sinistro, ma tiro troppo schiacciato dal limite dell'area che termina alla sinistra di Brancolini

25' - Lovisa si conquista un ottimo calcio d'angolo dopo un'azione personale caparbia. Spazza però la difesa atalantina

21' - Proteste da parte dei giocatori bergamaschi dopo una trattenuta in area sullo stesso Piccoli. L'arbitro dice che si può continuare

20' - Ottima azione dell'Atalanta sulla fascia destra con Traorè che mette un bel cross sul quale Piccoli colpisce al volo ma il tiro è debole

19' - Pallone velenoso che però Brancolini blocca

18' - Calcio di punizione per l'Atalanta sulla trequarti, fallo di Hanuljak

15' - Rischia tantissimo Dutu che servendo di testa all'indietro a Brancolini stava per servire Piccoli. Per pochissimo l'attaccante non arriva sul pallone, commettendo fallo sul portiere gigliato

11' - Corner della Fiorentina, ma fallo in attacco da parte della squadra viola

9' - Primo tiro del match effettuato dall'Atalanta con Colley, ma di prima intenzione l'attaccante spedisce alto

7' - Ci prova Koffi a duettare con N. Pierozzi ma il passaggio di quest'ultimo è sbagliato e finisce sul fondo

1' - Comincia forte l'Atalanta che si conquista il primo calcio d'angolo del match. La difesa viola spazza, un rimpallo favorisce la buona uscita dei gigliati

0' - Si comincia!

Grande appuntamento per la Primavera di mister Emiliano Bigica che stasera allo Gewiss Stadium di Bergamo affronterà l'Atalanta Primavera nella partita valida per la Supercoppa Italiana. I nerazzurri sono i campioni d'Italia, mentre i viola hanno vinto la Coppa Italia l'anno scorso a Torino contro i granata. Non ci saranno Vlahovic e Montiel che per motivi diversi sono rimasi a Firenze. La Primavera proverà ad alzare il primo trofeo dell'era Commisso. Fra pochi minuti si comincia!

Queste le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (4-2-3-1): Gelmi; Ghislandi, Okoli, Guth, Brogni; Gyabuaa, Da Riva; Cambiaghi, Colley, Traorè; Piccoli.

A disp.: Dajcar, Bergonzi, Cittadini, Milani, Sidibe, Finardi, Italeng, Heidenreich, Ghisleni, Signori. All.: Massimo Brambilla

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini, Pierozzi E., Chiti, Dutu, Simonti, Hanuljak, Fiorini, Lovisa, Koffi, Duncan, Pierozzi N. A disp.: Chiorra, Ponsi, Gorgos, Marino, Bianco, Fruk, Kukovec, Gaeta, Spalluto, Simic, Frison, Milani. All.: Emiliano Bigica