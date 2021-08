SULLE ORME DI T. HERNANDEZ. ODRIOZOLA, UN ALTRO SPAGNOLO PER LA FASCIA VIOLA?

Alvaro Odriozola è il profilo al momento più caldo per la fascia destra della Fiorentina, anche se si è messo in mezzo il Tottenham e il club viola monitora altre situazioni (Celik del Lille su tutte). Un giocatore che arriverebbe in Italia con tante aspettative visti i 30 milioni di euro che il Real Madrid ha sborsato alla Real Sociedad nell'estate del 2018. Poi tanta panchina nei Blancos prima del prestito lo scorso gennaio al Bayern di Monaco, dove però sono state solo 3 le partite giocate dall'esterno. Ma andiamo per gradi.

Álvaro Odriozola Arzallus nasce a San Sebastian, nella comunità autonoma dei Paesi Baschi, in Spagna, il 14 dicembre 1995. Il percorso da calciatore è lineare: inizia nelle giovanili della Real Sociedad, finisce in prima squadra e si guadagna le attenzioni di mezza Europa come uno degli esterni con più prospettiva del panorama internazionale.

Il Real Madrid decide di fare un grosso investimento e lo compra per 30 milioni a 23 anni. Ma è troppa la concorrenza all'ombra del Santiago Bernabeu, Odriozola vuole imporsi ma non trova spazio. Così rifiuta varie destinazioni - tra cui le italiane Fiorentina, Milan e Inter - fino a che nel gennaio scorso approda al Bayern dove ha vissuto la sua prima esperienza lontana dalla Spagna.

Oggi il Real Madrid ha necessità di liberarsi di lui: un po' perché a 26 anni rischia di perdere ogni valore, un po' perché per le regole de La Liga (le stesse che hanno portato all'addio di Messi) los Blancos devono abbassare le spese. Per questo si sono resi disponibili a pagare anche una parte dell'alto ingaggio da 3,5 milioni a stagione.

Ora di mezzo si è messo il Tottenham che può far saltare una trattativa ben avviata: dopo il tentativo di gennaio, stavolta la Fiorentina riuscirà a portare a casa il colpo Odriozola? L'esperienza Theo Hernandez al Milan, con una carriera e una storia piuttosto simile, insegna: i terzini scartati dal Real molto spesso in Italia fanno bene.