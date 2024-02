SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA, MA...

FirenzeViola.it

Tra i tanti aforismi coniati dal grande maestro di calcio Vujadin Boskov uno dei più celebri resterà per sempre "squadra che vince, non si cambia". Un concetto sempre più desueto nel calcio moderno e che sembra totalmente in contrapposizione con il modo di interpretare le partite di Vincenzo Italiano che da quando è a Firenze ha messo in campo 138 formazioni diverse su 138 partite giocate. Un trend che rimarrà inalterato anche domani, quando i Viola scenderanno sul terreno di gioco del Dall'Ara per affrontare il Bologna nel recupero della 21^ giornata di Serie A, fosse solo per il ritorno in campo dal 1' di Luca Ranieri a sostituire lo squalificato Lucas Martinez Quarta. Le novità, tuttavia, potrebbero non essere finite qui e riguardano soprattutto il centrocampo. Se sulla mediana vi avevamo già parlato di un ballottaggio tra Arthur e Mandragora (CLICCA QUI), il vero, grosso, dubbio di formazione sarà sul trequartista, dove a contendersi una maglia ci saranno Lucas Beltran e Jack Bonaventura.

Il numero 5 gigliato è stato autore di un gennaio complicato fuori e dentro al campo e il suo futuro resta piuttosto in bilico. Nonostante ciò, la trasferta nel capoluogo emiliano è ricca di insidie e impone prudenza. Il Bologna finora è la squadra che ha raccolto più punti in casa da inizio anno: 30, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, che risale addirittura alla prima giornata contro il Milan. Per questo motivo Vincenzo Italiano potrebbe decidere di affidarsi nuovamente ad un giocatore di ruolo ed esperto come Jack, che per altro garantirebbe una fisicità leggermente superiore rispetto a quella dell'argentino contro una squadra ostica sotto questo punto di vista. A farne le spese potrebbe esserne dunque Lucas Beltran, arrivato in estate come fiore all'occhiello del mercato di giugno e autore di un inizio anno piuttosto positivo, ma che con l'arrivo del Gallo Belotti sembra aver perso (momentaneamente) la titolarità al centro dell'attacco gigliato.