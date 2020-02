SOTTIL SR. A FV, Riccardo poteva andare via

Nell'intervista che Andrea Sottil, ex viola e padre dell'attuale giocatore della Fiorentina Riccardo, ha concesso a FirenzeViola.it, un commento non poteva non essere andato sulla stagione del figlio e sulle voci di un suo addio a gennaio: "Riccardo aveva tante possibilità per andare via, ma ha scelto insieme alla società ed al mister di rimanere a Firenze. È un capitale della Fiorentina, deve lavorare per farsi trovare pronto quando Iachini lo chiamerà in causa come sta facendo. Serve mettersi a disposizione dell'allenatore, ma adesso le cose vanno bene così".

