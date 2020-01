SOTTIL, E' il suo giorno: rinnoverà fino al 2024

Quella di oggi si preannuncia una giornata da protagonista assoluto di casa Fiorentina per Riccardo Sottil. Il giovanissimo attaccante, classe '99, andrà a prolungare il suo contratto con i viola, in scadenza nel 2021, firmandone uno nuovo che scade il 30 giugno 2024. Nell'accordo è previsto poi l'inserimento di un'opzione per un'ulteriore stagione, con un'ideale scadenza che perciò potrebbe essere pure rinviabile al 2025. Il giocatore percepirà un ingaggio a salire, con scatti e bonus legati al rendimento, come fatto per gli altri giovani del vivaio gigliato, fino ad un tetto massimo di 600mila euro netti a stagione. Quest'oggi, alle ore 11, sarà lo stesso Sottil, accompagnato dal ds Daniele Pradè, ad ufficializzare il tutto.

