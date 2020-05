SONDAGGIO FV, Vi piacerebbe lo stadio fuori Firenze?

A seguito dei tanti problemi che stanno sorgendo intorno al restyling del Franchi con cui si sta scontrando Rocco Commisso, la proprietà della Fiorentina è tornata a vagliare l'ipotesi Campi Bisenzio, anche se - stando a quanto filtra dalle indiscrezioni - ci sarebbe un dubbio di fondo: i tifosi sarebbero pronti ad uno stadio fuori Firenze? Per provare a dare una risposta, noi di FirenzeViola.it vi sottoponiamo il seguente sondaggio: come vedreste uno stadio fuori dalla città? Per esprimere il proprio voto, basta cliccare sul link sottostante.

SONDAGGIO FV: COME VEDRESTE UNO STADIO FUORI FIRENZE?