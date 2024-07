FirenzeViola.it

Il calciomercato entra ufficialmente nel vivo: in attesa di capire quale sarà il primo colpo in entrata (che potrebbe riguardare l'attacco) della Fiorentina, vi chiediamo di vestire i panni di Ds viola e tracciare la linea degli acquisti: quale dovrebbe essere, secondo voi, la priorità sul mercato in entrata? Votate rispondendo al sondaggio di FirenzeViola.it:

