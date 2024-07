SONDAGGIO FV, Per i tifosi Milenkovic doveva restare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nikola Milenkovic saluterà la Fiorentina per il Nottingham Forest. Poco prima dell'accelerazione della sera di ieri, FirenzeViola ha chiesto ai propri lettori cosa avrebbero fatto al posto della dirigenza gigliata per il suo trasferimento. Col senno di poi, emerge dai dati del sondaggio che la stragrande maggioranza del tifo avrebbe voluto tenere il difensore ad ogni costo (680 votanti), mentre 503 lettori ritengono che il serbo avrebbe potuto fare le valigie solo per una cifra maggiore rispetto a quella per cui andrà in Inghilterra.

Di seguito i voti nel dettaglio:

VOTI TOTALI: 1507

- Lo tengo ma gli chiedo di spalmarsi l'ingaggio4.71%- Lo cedo ma solo per una cifra superiore ai 20 milioni 33.37 %- Lo cedo a qualsiasi condizioni e mi libero del suo ingaggio pesante 16.79%