Sondaggio FV, chi riscatteresti dei giocatori arrivati in prestito alla Fiorentina?

La Fiorentina ha diversi giocatori in prestito nella propria rosa, e da qui al termine della stagione dovrà prendere delle decisioni importanti su chi riscattare. Con il mercato che si avvicina, la dirigenza viola dovrà valutare attentamente le performance dei giocatori in prestito per capire chi meriti una permanenza a Firenze.

Per questo motivo, noi di FirenzeViola.it abbiamo deciso di lanciare un sondaggio rivolto ai nostri lettori, per conoscere le loro preferenze su chi, tra i giocatori in prestito, meriti di essere riscattato. In questo caso, potrete sceglierne solo uno e quindi vi chiediamo: a quale tra questi calciatori non rinuncereste per la prossima stagione?

