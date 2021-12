SONDAGGIO FV, Chi il protagonista viola del 2021?

L'anno solare 2021 va volgendo verso la sua conclusione e, per la Fiorentina, è stato di bassi (all'inizio) e alti (nella seconda parte). Un 2021 che porta più di un volto, volendo restringerlo all'universo viola. Ecco perché noi di FirenzeViola.it, tramite un sondaggio, vogliamo chiedervi: chi è secondo voi il protagonista di quest'anno in casa Fiorentina? Sei le opzioni tra cui votare: dal presidente Rocco Commisso fino al suo braccio destro Joe Barone, presenza costante tra mercato e istituzioni, passando poi per bomber Dusan Vlahovic, passando ai due allenatori, Vincenzo Italiano e Alberto Aquilani che con la Primavera ha vinto due trofei e Daniela Sabatino, realizzatrice implacabile e vera nota lieta al femminile.

