SOGNI DI MEZZA ESTATE E OPPORTUNITÀ PIÙ CONCRETE

Un sogno di mezza estate. E anche in questa estate anche i tifosi vogliono sognare, sperando poi che qualche sogno si avveri, come è accaduto un anno fa esatto (arrivò a Peretola il 21 agosto) con Ribery. E con Pradè ds i precedenti non si limitano al 2019 visto che a Firenze portò anche Gomez, anche se poi non rispettò le attese. Per questo piace e affascina l'idea di Thiago Silva alla Fiorentina. Il club smentisce, è bene sottolinearlo, ma sul mercato le smentite servono a poco perché ha delle regole tutte sue e l'occasione quando capita va sfruttata. D'altronde il direttore sportivo ha sempre fatto capire chiaramente che la società è pronta a cogliere le occasioni. L'amo verso l'asso brasiliano è stato lanciato da tempo e dunque le notizie che circolano non sono proprio campate in aria ma il giocatore non ha ancora deciso nulla sul proprio futuro. Molto dipenderà dallo stato d'animo dopo la finale di Champions con il giocatore che non ha ancora chiuso al rinnovo (pur difficile) con il Psg prima di vagliare tutte le offerte. E tra queste c'è il Chelsea che di sicuro rispetto alle altre ha argomenti più convincenti. Certo è che la società viola non si ferma ad un sogno e nella lista dei difensori ci sono i nomi di giocatori più alla portata e concreti come Armando Izzo che ai viola è stato vicino più volte. Chissà che sia la volta buona. Poi dipenderà da eventuali defezioni che Iachini di sicuro non vorrebbe avendo chiesto la conferma in blocco dei tre titolari, ma si sa che con il mercato così lungo c'è sempre la sorpresa dietro all'angolo. Speriamo però solo in entrata.