SERIE A, Bologna e Spal ok in rimonta. Gol del Cholito

Brescia harakiri: sul 3-1 Dessena rimedia un doppio giallo e lascia i suoi in dieci favorendo la rimonta vincnete del Bologna. Vince in rimonta anche la Spal con un gol dell'ex viola Kurtic nel recupero dopo che la Lazio era in vantaggio già al 17' su rigore. A segno anche l'ex viola Simeone, al primo gol con la maglia del Cagliari: bel gol da fuori area.

Ecco i risultati: Brescia-Bologna 3-4 con doppietta di Donnarumma al 10' e 19', gol di Bani al 36' e di Cistana al 42' nel primo tempo, gol di Palacio al 56', di Poli al 60' e Orsolini all'80' dopo l'espulsione iniziale di Dessena per doppio giallo; Parma-Cagliari 1-3 con doppietta di Ceppitelli al 23' e al 39' nel primo tempo e gol di Barilla al 58' e Simeone al 77; Spal-Lazio 2-1 con gol di Immobile su rigore al 17' nel primo tempo e di Petagna al 63' e Kurtic al 92'.