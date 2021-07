SERIE A 20/21, Viola: tutte le date dei big match

Oltre alla prima giornata contro la Roma, ci sono altre date da segnare sul calendario per la Fiorentina, quelle dei big-match contro le squadre più importanti del campionato italiano. Qui sotto gli incontri con le big e il derby con l'Empoli.

1° andata Roma vs Fiorentina (22/8/21)

3° andata Atalanta vs Fiorentina (12/9/21)

5° andata Fiorentina vs Inter (22/9/21)

7° andata Fiorentina vs Napoli (03/10/21)

10° andata Lazio vs Fiorentina (27/10/21)

12° andata Juventus vs Fiorentina (7/11/21)

13° andata Fiorentina vs Milan (21/11/21)

14° andata Empoli vs Fiorentina (28/11/21)

5° ritorno Fiorentina vs Lazio (6/2/22)

7° ritorno Fiorentina vs Atalanta (20/02/22)

11° ritorno Inter vs Fiorentina (20/03/22)

12° ritorno Fiorentina vs Empoli (03/04/22)

13° ritorno Napoli vs Fiorentina (10/04/22)

16° ritorno Milan vs Fiorentina (01/05/22)

17° ritorno Fiorentina vs Roma (08/05/22)

19° ritorno Fiorentina vs Juventus (22/05/22)