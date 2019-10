SCONCERTI A FV, Chiesa sta involvendosi: deve...

Il noto giornalista e editorialista de Il Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Garrisca al vento" curata da FirenzeViola.it per parlare dei principali temi di attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Io penso che quando Gasperini disse che Chiesa era un cascatore decretò una condanna. Da quel momento non è più stata la stessa cosa. Si confonde la facilità a cadere di Chiesa con la volontà a farlo. In realtà lui è un giocatore estremamente veloce, non è un centometrista e, come tutti i calciatori, raramente corre diritto, quindi basta toccarlo per far sì che possa cadere, ma non significa che si lasci cadere. Io capisco anche la Fiorentina, ma quando tu sottolinei un errore non fai altro che ribadirlo: meno si parla di questa cosa e meglio è. È inutile che i viola lo difendono dalle accuse di cascatore, è corretto, ma nel momento che lo fai, tutta Italia viene a conoscenza che lui viene definito così. È un'arma a doppio taglio. Una squadra ha bisogno di un riferimento di attacco, ma credo che abbia anche bisogno che Chiesa torni al suo rendimento. In questo momento il livello delle sue prestazioni è sceso, è chiaro che sta involvendosi. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti, ma soprattutto ha bisogno che Chiesa ritorni se stesso. Mi sembra sinceramente che stia dando poco, anche se il suo contributo visto che è un grande giocatore è sempre buono. Se però prendi 8 partite e vedi che ha realizzato solo 1 gol, serve fare delle riflessioni sulla sua discontinuità nelle prestazioni: prima di tutto abbiamo bisogno di lui".