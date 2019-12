SCELTE DA FARE

C'è Beppe Iachini, al momento, nell'immediato futuro della Fiorentina. Dopo l'esonero di Montella avvenuto nella giornata di ieri la società ha mosso i primi passi alla ricerca del tecnico, cominciando dall'ex viola che in Toscana ha già allenato l'Empoli. Una scelta che andrebbe incontro a quella ricerca di cattiveria sportiva che Commisso aveva richiesto qualche giorno fa, riferendosi anche a più di un episodio che in campo aveva messo a nudo i limiti caratteriali e di personalità della squadra.

Il fatto che l'uomo sia poi un ex, apprezzato dalla tifoseria, gioca ancor più a favore di Iachini con il quale sono avvenuti i contatti nella giornata di ieri. Oltre a lui, però, sono anche altre piste che vengono prese in considerazione, da Di Biagio fino al ritorno di Prandelli, seppure nel novero dei potenziali traghettatori possa essere inserito anche Ballardini. Minime, pressochè nulle, le possibilità di una pista Spalletti, da tenere tuttavia aperta per un secondo momento, magari in estate.

Giudicando nomi e profili che la Fiorentina valuta e valuterà, cercando di stringere i tempi per la scelta del tecnico, oltre il bisogno di rendere la squadra più combattiva c'è anche la ricerca della conoscenza del campionato e del momento. Una linea condivisibile, tanto più alla luce di una classifica che impone un cambio di prospettive oltre che di passo sul mercato invernale. I prossimi tempi potrebbero non essere semplicissimi, è il caso di attrezzarsi al meglio prima in panchina, poi nel corso delle trattative di gennaio.