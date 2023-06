SASSUOLO-FIORENTINA FINISCE 1-3: Rivivi il live di FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

93' - E' FINITA!!!!! La Fiorentina batte il Sassuolo 3-1! Succede tutto nella ripresa, dopo lo 0-0 del primno tempo. E' Cabral a sbloccaree al 47', poi il brasiliano provoca un rigore e Berardi pareggia dal dischetto. Ma i cambi di Italiano danno i loro frutti; SWaponara segna e fa l'assist per il 3-1 di Nico. Ora tutto dipenderà dal risultato del Torino domani per capire se i viola finiranno ottavi in classifica. Ed ora testa a Praga!!!!

93' - La Fiorentina finisce in attacco battendo una punizione. Gonzalez però la colpisce male e ci ride sopra ma almeno significa che sta bene!

90' - Marchetti concede tre minuti di recupero!

89' - Muldur ferma con le cattive Castrovilli, Italiano si lamenta con Dionisi per queste entrate dure.

87' - ESPULSO ROGERIO, SASSUOLO IN NOVE!! Il giocatore ha mandato a quel paese l'arbitro.

85' - Cambio per il Sassuolo: Muldur entra al posto di Berardi.

83' - GOOOOL GOOOL GOOOOOOOOL! Bel pallone di Saponara sul secondo palo con Gonzalez che la insacca saltando con Rogerio, anche se rtischia di farsi male seriamente. Per Saponara gol e assist

82' - ULTIMO CAMBIO VIOLA: Bianco entra al posto di Amrabat.

81' - ESPULSO RUAN, SASSUOLO IN 10: il giocatore neroverde commette un brutto fallo su Gonzalez!

79' - GOOOOL GOOOL GOOOOL!!! Saponara con un bolide infila Russo e riporta la Fiorentina in vantaggio!!!!!!! Bellissimo gol di Riccardo e viola avanti!!!

78' - OCCASIONE VIOLA: E' sui piedi di Venuti e Nico Gonzalez. Fiorentina in pressione e sullo sviluppo dell'azione Russo deve uscire su Gonzalez.

77' - Defrel sfugge via a Ranieri e reclama un rigore quando il terzino lo ferma in area. Ma era tutto fermo per fuorigioco.

75' - Cambio del Sassuolo: entra Marchizza per un dolorante Pinamonti.

74' - Saponara dal fondo prova il tiro, Rogerio si rifugia in angolo.

72' - DOPPIO CAMBIO VIOLA: entrano Venuti e Saponara per Dodo e Ikoné. Per Venuti l'ultima in A con la Fiorentina con la quale conta però la 100esima presenza

70' - BERARDI SUL DISCHETTO, SPIAZZATO BERARDI CHE LA PAREGGIA: 1-1

69' - RIGORE PER IL SASSUOLO: Marchetti al Var vede un tocco di mano (non chiarissimo) Cabral che reclama e prende anche il giaqllo.

68' - Sullo sviluppo Terzic ferma con le cattive Pinamonti che rimane a terra e c'è un ceck. Marchetti va al Var per un possibile tocco di mano

67' - Brivido per la Fiorentina con un tiro al centro di Rogerio: Cerofolini non esce ma Quarta è bravo a spazzare via.

66 - OCCASIONE SASSUOLO! Fiammata di Berardi che impegna un attento Cerofolini poi la difesa sbroglia.

64' - Occasione per Gonzalez servito dalla partr opposta da Dodo ma l'argentino fa fallo sul portiere.

57' - DOPPIO CAMBIO VIOLA! Fuori Ikone e Duncan, entrano Gonzalez e Bonaventura! Cambia anche Dionisi con Defrel al posto di Ceide e Bajrami al posto di Maxime Lopez

56' - Sulla punizione guadagnata, Castrovilli impegna alla parata a due mani di Russo.

55' - Brutto fallo di Ruan su Kouame! Il difensore viene ammoniuto. Anche per lui ci sarà la squalifica che gli farà saltare la prima gara del prossimo campionato.

54' - OCCASIONE VIOLA! Bravo Castrovilli a recuperare un pallone e a servire Ikoné che poi guadagna un corner, sullo sviluppo di testa non riesce a schiacciare la palla in rete!

49' - Occasione per Ikoné ma è bravo Romagna a non lasciargli spazio così il francese non aggiusta il tiro facile preda di Russo.

47' - GOOOOL GOOOOL GOOOOL!! HA SEGNATO CABRAL!! Fiorentina in vantaggio: cross di Terzic, Russo respinge centralmente proprio sui piedi del brasiliano che non può sbagliare!! E' l'ottavo gol in campionato, diciassettesimo stagionale!

46' - RIPRESA AL VIA!! Viola con lo stesso undici (con Gonzalez che si è scaldato a lungo) mentre Dionisi mette Filippo Romagna al posto di Ferrari.

---------------------------------------------------------------------------------

45+1' - FINE DEL PRIMO TEMPO! Squadre sullo 0-0! Poche le emozioni, fatta eccezione per il palo di Cabral e l'ultima occasione di Pinamonti.

45*1' - Pinamonti rischia di punire la Viola proprio nel recupero ma il suo tiro è fuori.

45' - Dato un minuto di recupero.

45' - AMMONIZIONE! Kouame fa fallo da dietro ad Harroui e Marchetti lo ammonisce. L'ivoriano dovrà saltare la prima gara del prossimo campionato.

43' - Palla del Sassuolo che però non riesce a uscire dalla propria area, quando lo fa c'è Ranieri ben appostato.

41' - Scontro Ikoné-Rogerio, l'arbitro dà fallo al neroverde poi cambia idea con l'assistenza del guardalinee.

37' - Toljan verticalizza per Pinamonti che attacca la profondità ma Ranieri e Cerofolini controllano bene.

35' - OCCASIONE SASSUOLO! Tiro di Pinamonti dalla sinistra neroverde, Terzic rinvia davanti alla porta!

33' - Rogerio sfugge a Dodo, Quarta ci mette una pezza.

30' - SCINTILLE IN CAMPO E DOPPIA AMMONIZIONE!! Il duello tra Berardi e Ranieri si accende e l'attaccante neroverde- rialzandosi dopo un contrasto, va a muso duro con il centrale viola. Interviene l'arbitro e ammonisce entrambi.

28' - OCCASIONE! Terzic riceve da Ranieri e scappa via sulla sinistra, poi crossa dal fondo per la testa di castrovilli ma la traiettoria è sbagliata.

27' - Buon momento del Sassuolo con Maxime Lopez che fa filtrare un buon pallone per Berardi che però si ferma pensando di essere in fuorigioco.

25' - Doppia occasione per il Sassuolo con Ranieri che prima blocca una prima occasione di Berardi imbeccato da Henrique poi deve intervenire Cerofolini.

23' - Fallo di Ikoné su Ferrari che resta a terra e gioco fermo per un minuto.

20' - Fallo di Ruan che trascina a terra il connazionale Cabral, fallo fischiato dall'arbitro e abbraccio tra i due.

17' - Castrovilli bravo a tenere in gioco sul fondo ma poi il Sassuolo riesce a sbrogliare l'area.

14' - aAzione pericolosa di Berardi con Kouame che devia in angolo.

13' - OCCASIONE VIOLA! Ancora pericoloso CABRAL!!! Il suo tiro finisce di poco fuori toccato dal portiere Russo.

12' - Al termine di un'azione iniziata da Kouame (poi rilevato in fuorigioco) Castrovilli sbaglia clamorosamente l'ultimo tiro. L'eventuale gol sarebbe comunque stato annullato proprio per il fuorigioco dell'ivoriano.

11' - PALO DI CABRAL!!! Il brasilianosi allarga e tira ma colpisc e il legno, bello l'assist di Duncan!

10' - Bravo Ranieri! Anticipa Pinamonti e blocca una palla pericolosa per la Fiorentina.

10' - Cabral s'invola sulla destra e tira in porta ma Russo blocca.

7' - AMMONIZIONE! Primo cartellino giallo della gara per Aleksa Terzic. Il fallo è su Berardi. Sullo sviluppo del calcio d'angolo tra l'altro proprio il serbo aveva calciato a rete trovando però sulla traiettoria Kouame.

6' - Iniziativa di Ikoné sulla destra e il francese conquista il primo calcio d'angolo con qualche protesta per un tocco di mano che costringe l'arbitro Marchetti al ceck.

5' - Ora è il Sassuolo ad arrivare sul fondo con Berardi che crossa al centro ma Dodod intercetta e l'arbitro fischia comunque un fuorigioco.

2' - Primo affondo viola ma il cross dal fondo sinistra di Terzic si spegne sull'avversario poi è lo stesso serbo a mettere fuori ed è rimessa del Sassuolo.

1' - PARTITI! Al via Sassuolo-Fiorentina, viola in maglia bianca per l'occasione. La fascia di capitano stasera è sul braccio di Martinez Quarta.

Alle 20.30 fischio d'inizio per Sassuolo-Fiorentina, anticipo dell'ultima di campionato. Una gara importante soprattutto per i viola che cercano tre punti importanti per mantenere l'ottavo posto, prima delle sfide delle avversarie in corsa, Torino in particolare. Segui la diretta testuale di Firenzeviola per seguire la gara minuto per minuto. Queste intanto le formazioni ufficiali, dalle quali - in quella viola - manca Barak alle prese con l'influenza.

SASSUOLO (4-3-3): Russo; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide. A disp. Pegolo, Consigli, Marchizza, Obiang, Frattesi, Muldur, Romagna, Bajrami, Zortea, Erlic e Defrel. All. Dionisi

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikonè, Castrovilli, Kouamé; Cabral. A disp. Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Jovic, Saponara, Gonzalez, Venuti, Sottil, Mandragora, Bianco, Brekalo, Igor. All. Italiano