SASSUOLO-FIORENTINA 1-0, RIVIVI IL LIVE FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

98' - FINE DELLA PARTITA. VINCE IL SASSUOLO 1-0 GRAZIE AL GOL DI PINAMONTI AL 9' NONOSTANTE TRE GOL ANNULLATI (DUE AL SASSUOLO) E UN RIGORE SBAGLIATO DA BONAVENTURA (perché lo ha tirato lui?). La Fiorentina non perdeva dal 26 novembre mentre il Sassuolo non finiva con un clean sheet da 26 partite.

97' - OCCASIONE! Biraghi crossa al centro, Quarta non trova la palla, Ikoné in scivolata tira fuori! Peccato davvero, la Fiorentina meritava il pari!

93' - Ikoné mette in difficoltà la difesa neroverde ma sbraccia troppo e Abisso gli fischia fallo in attacco, Nzola tanto si era perso l'occasione servita (male) dal francese: non c'è intesa tra i due

91' - OCCASIONE! Fiorentina tutta in attacco, Ikoné fuori di un soffio!

90' - Saranno 7 i minuti di recupero

88' -Sassuolo vicino al raddoppio con Mulattieri con il pallone fuori di poco ma l'arbitro fischia comunque fuorigioco

87' - Doppia occasione: prima Parisi mette al centro un buon pallone ma non c'è nessuno e Milenkovic viene anticipato poi in mischia Beltran viene anticipato in angolo.

85' - Doppio cambio Sassuolo: dentro Mulattieri e Missori, fuori Pianamonti e Tojan.

84' - Gioco spezzettato, Pinamonti rientra ma si fa male Tojan che sente tirare e si accomoda fuori.

82' - Il gioco riprende col Sassuolo in 10, Parisi fa un tiro cross in mezzo, Consigli blocca.

81' - Scontro Milenkovic-Pinamonti: ha la peggio il neroverde che deve uscire.

78' - Cambia anche Dionisi: fuori Berardi che aveva i crampi, dentro Bajrami.

77' - CAMBIO VIOLA: fuori Bonaventura, dentro Barak che con altre maglie ha fatto spesso male al Sassuolo

76' - La Fiorentina chiude il Sassuolo nella propria metà campo: Duncan serve Nzola, Consigli lo anticipa ma l'angolano è comunque fuorigioco.

75' - Cambio Sassuolo: dentro Tressoldi per Laurentie

74' -Cross di Bonaventura in area per Beltran ma è troppo su Consigli che blocca la palla

73' - IL CAMBIO PIU' ATTESO: fuori un inutile Brekalo, dentro Parisi

71' - OCCASIONISSIMA!!! Che si mangia Nzola!!!! Milenkovic di testa impegna Consigli alla paratona ma la palla arriva a Nzola che spreca tutto con un tiraccio sull'esterno! Non si può sprecare così!

70' - OCCASIONE! Il tiro morbido di kayode spiazza Connsigli, Ferrari salva sulla linea

69' - Giallo a Berardi

69' - NULLA DA FARE! IL VAR ANNULLA IL PAREGGIO PER FUORIGIOCO. Si resta sull'1-0

66' - TRAVERSA DI DUNCAN E GOL DI QUARTA!!!! Ma il Var considera se era in fuorigioco

64' - BATTE BONAVENTURA, MA PARA CONSIGLI! Il parziale NON SI SMUOVE DALL1-0

63' -RIGORE PER LA FIORENTINA!!! Ferrari tocca di braccio, molto largo. Ora il Var è al lavoro: concesso!

62' - La Fiorentina ci crede! Ora guadagna un angolo e sullo sviluppo...

61' - OCCASIONE VIOLA! Toljan salva la porta a Consigli scavalcato

60' - Quarta spezza una ripartenza del Sassuolo e rimanda i viola in attacco

59' - TIRO DI IKONE! Finalmente un tiro!

53' - DUE CAMBI VIOLA: dentro Beltran e Duncan al posto di Arthur e Mandragora. Italiano decide di cambiare assetto tattico, passando alla doppia punta

51' - GOL ANNULLATO!!!! Il parziale resta sull'1-0! Abisso e il Var ritengono la posizione di Henrique (che era in fuorigioco) influente. D'altronde il giocatore stazionava davanti a Terracciano anche se controllato da Mandragora. Pinamonti lancia una bottiglietta e viene ammonito!

48' - RADDOPPIO SASSUOLO DA VERIFICARE AL VAR. Thorstvedt insacca la palla in rete, Abisso aspetta l'ok del Var per un possibile fuorigioco di Henrique che si trova dietro l'ultimo viola che è Mandragora. e Abisso va a vederlo

46' - RIPRESA AL VIA. Non ci sono stati cambi nell'intervallo da parte dei due allenatori

-----------------------------------------------------------------------------

45+2' - FINE DEL PRIMO TEMPO! Sassuolo avanti grazie al gol di Pinamonti al 9'.

45+1' - Berardi cade e se la prende comoda, Abisso allunga il recupero.

45' - Concesso un minuto di recupero

44' - Azione d'attacco del Sassuolo, Laurentie sente la mano di Milenkovic e si lascia cadere in area viola con il serbo che non la prende bene. L'arbitro per fortuna ha visto bene e non fischia.

40' - Bonaventura prova ad imbeccare Nzola ma Consigli è attento.

39' - Cross di Arthur per Ikoné che si scontra con Consigli. Punizione per il portiere

34' - DOPPIA AMMONIZIONE! Fallo su Mandragora, Abisso ammonisce Henrique per la gomitata sul viola. Con il terreno scivoloso Abisso ha deciso di non transigere più e nell'azione successiva viene infatti ammonito anche Quarta

31' - Ripartenza della Fiorentina dopo un fallo su Berardi non fischiato a Quarta, ma Ikoné spreca tutto provando a lanciare Nzola troppo in ritardo. Gioco fermo con il Sassuolo che protesta per il fallo non fischiato

30' - La Fiorentina prova a prendere le redini del gioco chiudendo il sassuolo nella sua metà campo ma complice la porta non lo fa con la solita qualità.

28' - Rimessa di Kayode, lunga per Nzola ma occasione sprecata

27' - Fallo di Beradi su Biraghi da cui nasce una punizione. Ma il tiro produce solo una rimessa laterale.

25' - Quarta avanza e crossa dentro per Nzola e Brekalo ma Consigli anticipa tutti

24' - Cross pericoloso di Biraghi nell'area neroverde ma Pedersen è bravo ad anticipare i viola

21' - Sul cross di Bonaventura, Pedersen anticipa Ikoné in angolo

19' - GOL DEL SASSUOLO, MA ANNULLATO PER FUORIGIOCO! Toljan era stato bravo, sulla pressione di Thorstvedt centralmente, a buttare la palla in mezzo per la deviazione di Berardi che però era in fuorigioco: arriva anche la conferma del Var e si resta così sull'1-0 per i neroverdi ma che paura per i viola

17' - La Fiorentina prova a essere più aggressiva e inizia a fare falli sitematici, prima Mandragora poi Brekalo

15' - PERICOLO SASSUOLO! Laurentie lascia partire un tiro che per fortuna non centra lo specchio della porta

12' - PERICOLO SASSUOLO! Ancora Pinamonti mette in difficoltà la Fiornetina ma il tiro stavolta è alto.

11' - La Fiorentina tenta a reagire e manda in porta Ikoné con Consigli che sbroglia, ma il francese era fuorigioco.

9' - GOL DEL SASSUOLO: azione che nasce sulla destra viola, Pedersen lanciato sulla fascia da Henrique sorprende Kayode e serve centralmente Pinamonti, libero di calciare in porta con i centrali che se lo dimenticano. Che dormita della difesa viola!! La Fiorentina subisce gol 364' dal gol di Lukaku.

7' - Da dietro Berardi innesca Thorstvedt in area, anticipa la difesa viola

6' - Calcio di punizione dalla sinistra, Boloca - riconoscibile per la mascherina nera a protezione del volto - mette fuori.

4' - Biraghi fa scattare Brekalo che guadagnerebbe un angolo se non fosse stato fischiato il fuorigioco.

3' - Fase di studio e Milenkovic riparte da Terracciano

2' - Tiro di Tojan dalla distanza, nessun problema per Terracciano.

1' - FISCHIO D'INIZIO! GARA AL VIA sotto una pioggia consistente e che rende scivoloso il campo

Alle 20.45 fischio d'inizio per Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la 19esima e ultima giornata del girone di andata. La Fiornetina arriva alla gara con 33 punti e un quarto posto da consolidare, il Sassuolo vuole invertire un trend negativo. Ecco le formazioni ufficiali in attesa del fischio d'inizio. L'arbitro sarà Abisso di Palermo. Come sempre Firenzeviola vi offre la diretta testuale per rimanere aggiornati sulla partita minuto per minuto. Cronaca a cura di Luciana Magistrato.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Tressoldi, Falasca, Loeffen, Lipani, Castillejo, Bajrami, Volpato, Mulattieri, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disp.: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Pierozzi, Comuzzo, Mina, Ranieri, Parisi, M.Lopez, Duncan, Amatucci, Infantino, Barak, Beltran. All.: Vincenzo Italiano.