Comuzzo, la corte del Napoli e la riconoscenza alla Fiorentina

Dal ritiro di Leicester il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola e FirenzeViola del suo legame con Firenze ma della possibilità di un addio a gennaio per andare al Napoli: "E' successo tutto un po' di fretta. Potevo aspettarmelo, ma è stato tutto veloce. Non ragionavo a quello che stava accadendo. Nei giorni caldi ci pensavo tanto.

Poi quando è finita la trattativa, sono ripartito per la mia strada per continuare a dare il massimo per la mia squadra. Quanto ho apprezzato il rinnovo con la Fiorentina? Tanto, mi apprezzano parecchio e io cerco di ricambiare in campo". Leggi qui l'intervista completa.