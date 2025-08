FirenzeViola Da Palladino a Pioli, Comuzzo spiega: "Più o meno sono simili. Cambiano i miei compiti"

Durante la sua lunga intervista rilasciata in esclusiva a noi di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola, Pietro Comuzzo è ripartito dall'estate che sta vivendo con la nuova Fiorentina targata Stefano Pioli: "I miei compiti sono cambiati negli anni. Sono partito da essere il giovane ragazzino, ora cerco di farmi strada. Tutti siamo un po' leader, di noi stessi e della squadra. Cerco di aiutare i più giovani di me, e cerco di apprendere sempre il più possibile dai grandi. Di strada da fare ne ho".

Spazio poi ai suoi sogni nel cassetto: "Cercare di raggiungere la Nazionale, vincere qualche trofeo. Ogni mattina mi sveglio per dare il massimo e migliorare. Non vedo a lungo termine, cerco solo di migliorare giorno dopo giorno per arrivare a quegli obiettivi. Nazionale? Io cercherò di mettermi in mostra per essere convocato, poi si vedrà. Ma darò sempre tutto per cercare di rappresentare questo paese".

Ecco poi un paragone tra la richiesta di calcio di Palladino e quella di Pioli: "Più o meno le cose sono simili. Poi ci sono alcune preferenze che il mister ha, come essere più aggressivi o chiudere il campo più da una parte. Noi cerchiamo di assecondarlo, dobbiamo avere chiare le idee di quello che è il suo stile di gioco. Sia con palla che senza palla".

