SAPONARA, Può essere la stagione del rilancio

Tra le notizie più interessanti di oggi su FirenzeViola.it anche un approfondimento su Riccardo Saponara, fantasista tornato a Firenze dopo l'ennesimo prestito. Questa però può essere la stagione del rilancio per l'ex Milan: con Vincenzo Italiano è scattato un bel feeling nei sei mesi a La Spezia, lo stesso Saponara lo ha ammesso ieri in conferenza stampa: "Sa come farmi rendere al meglio, io sono qui per dare una mano a lui e mettermi a disposizione della squadra". La volontà di Saponara è quella di restare in viola e giocarsi le sue carte:"Penso di poter essere un punto di riferimento nello spogliatoio". Ha detto Ricky all'alba di una stagione dove, infortuni permettendo, potrebbe finalmente mostrare con continuità le sue indiscusse qualità.

