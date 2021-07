SERIETÀ, CUORE E TESTA: SAPONARA CERCA IL RISCATTO

"Sarei contento di poter restare qui, se fossi ritenuto idoneo": nella giornata di ieri Riccardo Saponara ha espresso la sua volontà riscattarsi a Firenze, piazza sul cui terreno di gioco non era riuscito a lasciare il segno in passato, con sole 31 presenze e 2 gol. Ora, però, è diverso: in panchina c'è un allenatore con il quale a La Spezia, Ricky, tanto bene ha fatto, per questo non è un caso che risulti una delle sorprese del ritiro di Moena.

Vincenzo Italiano può davvero essere la figura capace di esaltare le qualità del calciatore di Forlì che, tra l'altro, si trova nel pieno della sua maturità professionale essendo nato nel 1991 e contando così 29 primavere. Lo stesso Saponara non ha nascosto il suo endorsement nei confronti di Italiano: "Sa come farmi rendere al meglio, io sono qui per dare una mano a lui e mettermi a disposizione della squadra".

Da sottolineare come la presenza di un giocatore umanamente encomiabile quale è l'ex Milan non possa che recare benefici al gruppo intero: serietà, cuore e testa, le componenti (ri)emerse durante la conferenza di ventiquattro ore fa. Saponara, insomma, è carico e vuole provare a diventare un leader della Fiorentina che verrà, confermandolo senza esitazione alcuna: "Penso di poter essere un punto di riferimento nello spogliatoio".