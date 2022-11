SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2, Rivivi il LIVE di FV!

17.00 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.57 - La Fiorentina vince ancora, la seconda volta di seguito in campionato, ancora in trasferta e la quarta consecutiva se contiamo anche l'Europa. Prova di maturità per la squadra di Italiano che in Liguria ritrova quello smalto che così tanto era mancato. Ora i punti in classifica sono 16 e si può di nuovo guardare avanti.

90' +3' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE ANCORA E VA A 16 PUNTI! 0-2 il punteggio a Marassi, reti di Bonaventura e Milenkovic.

90' +2' - Terracciano para facilmente su Caputo.

90' +1' - Dodo non arriva su un lancio in contropiede di Ikoné. Ma ormai si attende solo il fischio finale.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

87' - Audero para su Bonaventura! Costruisce bene l'azione Cabral, Ikoné rifinisce in area per Bonaventura che calcia da posizione defilata: il portiere della Samp respinge con i piedi.

86' - Sempre in controllo la Fiorentina che non tenta l'affondo che chiuderebbe definitivamente la partita ma sta rischiando poco o nulla. E mancano meno di 5 minuti alla fine del match.

84' - Quagliarella ci prova da lontanissimo: Terracciano era un po' fuori dai pali ma il pallone termina alto.

83' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Saponara e Barak al posto di Kouame e Mandragora.

82' - Igor salva su Djuricic! Il brasiliano blocca a corpo morto un tiro a botta sicura del centrocampista della Samp, anche se c'era fuorigioco di Murru prima del cross.

81' - Un cross di Quagliarella viene bloccato facilmente da Terracciano. Manca sempre meno al fischio finale del match.

80' - Bonaventura con un saggio a tutto tondo delle sue qualità congela il pallone nonostante un campo in condizioni veramente pessime.

77' - Possesso palla infinito della Fiorentina che alla fine perde palla con un rilancio sbagliato da Terracciano. Ma la squadra di Italiano non sembra certo interessata a riversarsi in avanti.

72' - Bel disimpegno di Ikoné in una situazione non semplice. Anche se la Sampdoria ora gioca tutta nella metà campo viola.

71' - Subito cambio per la Samp: fuori Augello, dentro Murru.

70' - Gioco fermo per un problema occorso ad Augello. Fiorentina che sta provando ad addormentare il gioco in questa fase.

66' - Altri cambi: per la Fiorentina entra Amrabat al posto di Duncan, nella Sampdoria dentro Vieira e Quagliarella per Ferrari e Villar.

65' - Cabral se ne va molto bene sulla sinistra, ma il suo cross basso viene respinto dalla difesa.

62' - Sampdoria che stavolta sembra aver subito il colpo del gol subito. Fiorentina in totale controllo ora, anche se manca una mezz'ora alla fine.

58' - Corner perfetto di Biraghi alto sul primo palo: Milenkovic vola in cielo e fa un gol molto simile a quello realizzato con lo Spezia. Secondo gol consecutivo per il centrale della Fiorentina e 0-2 a Marassi!

58' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! GOOOLLL!!! SEGNA MILENKOVIC DI TESTA!

57' - Ancora Bonaventura pericoloso di testa su cross di Mandragora, ma spara alto da buona posizione.

52' - Igor sporca una conclusione dal limite di Gabbiadini. Pericolosa anche la Sampdoria.

51' - Bonaventura spaventa Audero con un colpo di testa di poco fuori. C'era comunque posizione di fuorigioco.

50' - Ikoné prova la giocata in area, ne salta due ma viene fermato al momento di concludere.

48' - Colpo preso da Mandragora che dopo qualche secondo di stop si rialza e recupera la sua posizione.

47' - Augello pericoloso dopo un bello slalom: tiro con il mancino che termina alto.

45' - SI RIPARTE A MARASSI CON DUE CAMBI PER LA FIORENTINA! Dentro Igor e Cabral, fuori Quarta e Jovic. Nella Sampdoria esce Montevago per Gabbiadini.

--- INTERVALLO ---

45' +7' - FINISCE QUI un primo tempo infinito, nel quale la Fiorentina segna, va vicina al 2-0 e poi si vede inspiegabilmente togliere un rigore dal VAR ma rischia anche qualcosa nel finale. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per i viola.

45' +5' - Martinez Quarta scivola in area ma per fortuna Montevago non stoppa il pallone tutto solo in area. Si salva la Fiorentina che in questa seconda parte di primo tempo sta soffrendo.

45' +3' - Caputo! Tira da lontanissimo e per poco non trova un eurogol, il pallone esce di poco sopra la porta di Terracciano.

45'+2' - Bella giocata di Ikoné che riesce a non perdere palla in mezzo a quattro avversari. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo.

45' - Assegnati 7 minuti di recupero.

45' - Salva tutto Biraghi che mura una conclusione a botta sicura di Caputo.

43' - Gestisce sempre palla la Sampdoria. La Fiorentina attende anche perché spera nelle ripartenze che fin qui si sono dimostrate letali.

40' - Fiorentina che sembra aver subito un po' psicologicamente l'episodio del rigore dato e poi tolto. La Sampdoria per fortuna per ora non riesce a trovare trame di gioco produttive.

37' - E infatti non ce la fa: dentro Murillo per Amione.

36' - Deve entrare la barella per Amione. Da capire se riuscirà a proseguire ma francamente sembra molto difficile.

34' - Altra interruzione per un colpo preso in testa da Amione che resta a terra.

32' - Incredibile. Tolto un rigore che era LAMPANTE per la Fiorentina. Jovic steso da Audero e Villar, ma Marinelli cambia inspiegabilmente idea.

31' - Minuti di tensione a Marassi per la decisione attesa dal VAR.

29' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Contropiede letale con Kouame che mette in mezzo per Jovic: il serbo stoppa e Audero esce con i pugni sulla schiena. Nessun dubbio per l'arbitro, ora vedremo se il VAR conferma.

26' - Si riprende dopo un paio di minuti di pausa per permettere le cure ai due giocatori.

24' - Giallo per Leris che entra malamente e in ritardo su Martinez Quarta. Che botta presa dall'argentino viola.

22' - Fase di gioco spezzettata dopo le occasioni iniziali. La Sampdoria comunque resta in partita e non ha mollato dopo il gol subito.

19' - Piccolo battibecco tra le panchine placato dall'arbitro che dopo un contrasto duro su Bonaventura va a parlare con i due allenatori. Tutto torna nella norma dopo qualche minuto.

15' - Anche la Sampdoria si mangia un gol monumentale! Ferrari fa sponda in area e la passa a Colley che ad un metro da Terracciano spara alto. Si salva la Fiorentina!

12' - Cosa ha sbagliato la Fiorentina?! Contropiede perfetto lanciato da Jovic e rifinito da Ikoné che dribbla anche Audero. Sotto porta serve vicino Kouame che però calcia addosso a Bereszynski a porta vuota.

10' - Djuricic sbaglia un filtrante per Caputo in area non servendo un paio di compagni soli in area. La Fiorentina rischia sbagliando sull'asse Duncan-Kouame in uscita.

7' - Sampdoria che sta provando a reagire subito sfruttando una Fiorentina non perfetta ad uscire palla al piede.

4' - Kouame lancia il contropiede con un dribbling e serve Ikoné sulla destra. Tocco dentro per Dodo che pesca al centro Bonaventura: di prima il trequartista viola con il mancino mette in rete. Fiorentina subito in vantaggio a Marassi!

4' - GOOOOOOLLL!! GOOOOLLL!! LA FIORENTINA VA SUBITO IN VANTAGGIO CON BONAVENTURA!

3' - Prima occasione per la Sampdoria, con Quarta che chiude molto bene su Montevago in area. Colpo di testa contestato e difesa viola che si salva.

2' - Fiorentina che gestisce palla in questi primi minuti. La squadra di Italiano non vuole ripetere gli inizi a rilento delle ultime partite.

0' - VIA! SI PARTE A MARASSI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in maglia bianca.

La Fiorentina ha una grande occasione: dare un calcio ai cattivi pensieri, ingranare la marcia e portare a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato, la quarta se consideriamo anche l'Europa! Per la squadra di Italiano l'occasione è ghiotta perché davanti c'è la Sampdoria che ha iniziato molto male la stagione anche se è reduce dalla prima vittoria in campionato. I viola si affidano alle azioni offensive di Kouame e di Jovic, vedremo se le scelte di Italiano riusciranno a far vendicare la cocente sconfitta della scorsa stagione. Restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni raccontate in diretta.

Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Colley, Amione; Bereszynski, Leris, Villar, Augello; Djuricic, Caputo, Montevago.