SALVEZZA, Due punti da qui a fine campionato o...

Alle ore 18.30 la Fiorentina scende in campo a Cagliari alla ricerca degli ultimi punti necessari per garantirsi la salvezza anticipata. Per averne la definitiva certezza già al triplice fischio servirà però la vittoria: con qualsiasi altro risultato ci sarebbe infatti da attendere la partita della sera tra Atalanta e Benevento. Attorno al risultato dei campani ruotano gran parte dei calcoli per la Fiorentina, che sarebbe salva a prescindere dal suo risultato in caso di sconfitta o pareggio delle Streghe. Qualora invece la squadra di Inzaghi dovesse espugnare Bergamo sarebbe salvezza solo se poco prima Iachini e i suoi ragazzi avessero festeggiato un successo in terra sarda. In generale, comunque, alla Fiorentina basterà fare due punti da qui a fine campionato per essere aritmeticamente al sicuro a prescindere, anche nel caso il Benevento dovese vincere tutte e tre le partite rimanenti.