SACCHI, Bestia nera viola: due precedenti, due ko

Sono soltanto due i precedenti tra il l'arbitro Jan Luca Sacchi (che dirigerà la sfida di domenica tra Fiorentina e Bologna) e la squadra viola. L’anno scorso il direttore di gara nativo di Macerata ha arbitrato il match del Franchi tra i viola e l’Atalanta, finito 2-3 per i nerazzurri dopo una rimonta dei toscani dallo 0-2. In questa stagione, Sacchi ha diretto la Fiorentina nel derby di novembre contro l’Empoli, con il clamoroso ko 2-1 dei viola. Per ciò che riguarda il Bologna, il fischietto ha incrociato i rossoblù quattro volte con un bilancio che recita una vittoria, un pari e due sconfitte.