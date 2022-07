S. MEINI A FV, Sogno Azzurro, peccato il Covid

Stasera in campo giocherà l’Italia contro la Francia. Esordio azzurro agli Europei femminili in Inghilterra per le ragazze del CT Bertolini. Tra le inviate Rai, anche la fiorentina Sara Meini che si occuperà della Radiocronaca su Radio1. A FirenzeViola.it racconta l'emozioni della competizione europea: "Dopo i tanti sorrisi che ci hanno regalato le nostre azzurre, adesso sì, sale la tensione. Per loro in campo e anche per noi che siamo comunque impegnate dagli spalti e ci teniamo a fare bene come loro.

Cosa dobbiamo aspettarci dall’Italia?

"Saranno partite molto difficili. Già stasera contro la Francia sarà durissima. Le Blues sono altissime e con un fisico imponente. Per provare a combatterle dovremo mettere in campo tutta la nostra tecnica. E poi che sfortuna alla vigilia della sfida più importante: Valentina Cernoia è stata bloccata dal Covid. Speriamo si riprenda subito e che il virus si fermi lì".

Ci sono anche Giacinti, Sabatino e Schroffenefer che vestono la maglia Viola….

"Valentina ancora per poco, perché la settimana prossima verrà annunciata dalla Roma, Daniela e Katia si stanno allenando molto bene. Non avranno la possibilità di partire titolari, ma sono certa che diranno la loro quando verranno chiamate in causa. Daniela poi è sempre pronta per il gol".

Ieri grande successo per il documentario “Azzurro Shocking” che questa sera verrà replicato su Rai Due (ore 18.50), emozionante?

"Bellissimo. Dovrebbe essere trasmesso nelle scuole. Per me è un onore essere parte di un docufilm che racconta la storia del calcio femminile, cose che tanti di noi non sapevano. Una storia di diritti, di passione, di amore. Davvero commovente. Anzi spero ci sia una seconda puntata che ci potranno regalare soltanto le nostre azzurre. Forza Ragazze!".