RUI A FV, Un grande abbraccio a tutti voi

L'indimenticato numero 10 della Fiorentina, O Maestro Manuel Rui Costa, ha scelto di sostenere la raccolta fondi social organizzata da FirenzeViola.it al fianco di OSMA Onlus per l'Ospedale di Ponte a Niccheri (https://www.gofundme.com/f/fv-per-osma-onlus). Queste le dichiarazioni del portoghese nel video che ci ha trasmesso: "Salve a tutti. Domenica 26 il sito FirenzeViola organizza una maratona in diretta dove si parlerà ovviamente di Fiorentina, però avrà anche come grande obiettivo raccogliere fondi per l'ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, Bagno a Ripoli. La tua partecipazione è importante: aiutiamo chi tanto ci sta aiutando in questo momento particolarmente difficile. Un forte abbraccio a tutta Firenze".

Di seguito il video con le parole di Rui Costa: