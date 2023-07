ROUAULT ULTIMA IDEA, MA NON È L'UNICO NOME: I POSSIBILI MOVIMENTI IN DIFESA

FirenzeViola.it

Tarda ancora a sbloccarsi il mercato della Fiorentina, ma a piccoli passi sembra avvicinarsi all'apertura. E' infatti notizia di oggi che la Fiorentina avrebbe contattato il Tolosa per il difensore Anthony Rouault (Qui l'esclusiva di Firenzeviola.it), anche in virtù della cessione di Igor, che presumibilmente sarà il primo movimento in uscita del mercato Viola. Siamo ancora alle fasi iniziali, ma la sensazione è che la società viola stia proprio aspettando questo per poter piazzare il primo colpo in entrata.

Dai portieri, agli attaccanti, passando proprio per i difensori. La Fiorentina studia le prossime mosse ed ecco che il reparto più discusso nella scorsa stagione torna d'attualità: la difesa. Vincenzo Italiano vorrebbe avere Nikola Milenkovic per la prossima stagione, ma la società Viola dovrà fare i conti con le possibili offerte e con la volontà del giocatore, il quale si trova bene a Firenze e con il mister, ma non è da escludere che voglia, dopo 6 anni, guardarsi attorno. Niente di concreto, sia chiaro, ma per questo Pradè e Barone giocano d'anticipo e provano a portare a Firenze il difensore francese Anthony Rouaul, destro di piede, prettamente impiegato come centrale a destra e dunque sulla carta più sostituto di Milenkovic/Quarta che di Igor. In ogni caso, ad oggi, resta più in bilico la posizione dell'argentino, soprattutto dopo una stagione di alti e bassi.

Ma il classe 2001 non è l'unico difensore adocchiato dalla società viola poiché, come abbiamo scritto in precedenza, sarà necessario investire anche su un sostituto naturale di Igor, un mancino di piede o un centrale che sappia giocare a sinistra. Per questo sono sempre da tenere sotto osservazione i vari Viti, Ampadu, Hien e Baschirotto. La Fiorentina cerca dunque il difensore adatto al modulo e al gioco di Italiano, anche per evitare situazioni già viste e criticate in questa stagione.