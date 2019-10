ROMEI A FV, Chiesa sia riconoscente a Commisso

Maurizio Romei, presidente della Settignanese ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni nella puntata odierna di Garrisca al Vento! Queste sono state le sue parole sui giovani della Fiorentina: "Sottil è sicuramente un giocatore importante. Mi piace, ha caratteristiche non proprio uguale a Chiesa. Lui è unico. Inoltre Sottil può fare reparto da solo perché è anche bello robusto. mentre Castrovilli è l'astro nascente. Mancini lo porterà sicuramente in Nazionale e secondo me diventerà uno dei titolari degli azzurri. Chiesa? Il suo inizio di stagione è stato complicato dopo l'estate rovente e l'accordo con la Juve. Questo lo ha un po' scosso. Il presidente Rocco Commisso ha tenuto giustamente Chiesa. Ci dovrebbe essere uno scambio di riconoscenza tra le parti. Lo abbiamo lasciato in Nazionale come miglior giocatore degli Europei U21. Con Ribéry sta facendo cose molto belle. Farà benissimo in Nazionale perché lo conosco ed è un ragazzo molto serio. Farà bene anche domani contro la Grecia".