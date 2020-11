ROMA-FIORENTINA 2-0, Rivivi il LIVE di FV!

19.55 - Con la partita si conclude qua anche la nostra diretta testuale. Vi rimandiamo a FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita.

19.54 - Una partita giocata male dalla Fiorentina, con la Roma che vince 2-0 ma poteva anche dilagare. Viola che escono dall'Olimpico a testa bassa.

90' +4' - FINISCE QUI! La Roma vince 2-0 sulla Fiorentina.

90' +3' - Dzeko calcia tutto solo in area con la difesa ormai ferma, ma non prende bene la porta. Para Dragowski.

90' +2' - Si aspetta ormai solo il fischio finale. Prova pessima della Fiorentina quest'oggi a Roma.

90' +1' - Giallo per Cristante per un fallo su Caceres.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Cambio nella Roma: Kumbulla entra al posto di Veretout.

88' - ROSSO DIRETTO PER MARTINEZ QUARTA! Intervento duro su Dzeko, Orsato non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso all'argentino.

85' - Fiorentina che sinceramente sembra essersi arresa alla sconfitta. Vediamo se la squadra di Iachini riesce a trovare l'episodio che possa far scoccare la scintilla.

82' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Ribery e Amrabat, dentro Duncan e Cutrone.

80' - Kouame! Ecco una conclusione in porta. L'attaccante ivoriano incorna bene, anche se centrale. Blocca a terra il portiere della Roma.

79' - Cambio nella Roma: fuori Pellegrini, dentro Cristante.

77'- Vlahovic! Altro cross di Amrabat, il serbo ci mette la testa ma spara fuori di qualche metro. Niente da fare per la Fiorentina, che dal 5' non è più riuscita a spaventare Mirante.

75' - Kouame tocca di testa su un cross di Amrabat, ma non riesce a direzionare bene il pallone. Recupera la Roma.

72' - Mkhitaryan! Prova a calciare di prima da vicino su un cross di Bruno Peres, ma salva tutto Quarta che mura la conclusione.

72' - Doppio cambio nella Roma: entrano Bruno Peres e Carles Perez, escono Pedro e Karsdorp.

70' - Contropiede perfetto della Roma, con Dzeko che lavora un ottimo palllone per Mkhitaryan. L'armeno trova sul secondo palo Pedro, per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete il gol del 2-0.

70' - GOL DELLA ROMA! Ha segnato Pedro.

67' - Cambio nella Fiorentina: esce Callejon, entra Kouame.

63' - Mkhitaryan! Fa tutto lui, entra in area e prova il tiro da distanza ravvicinata: Milenkovic blocca tutto in corner.

62' - Fiorentina che sta provando a farsi vedere con qualche azione, ma fin qui è davvero troppo poco per impensierire la Roma.

59' - Vlahovic tenta un destro in area ma la sua conclusione viene ribattuta.

58' - Occasione Fiorentina! Sugli sviluppi del corner batti e ribatti in area dopo un tiro di Quarta. Il pallone poi finisce di nuovo in calcio d'angolo.

57' - Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, entra Vlahovic.

56' - Lirola ben liberato da Callejon mette un pericoloso cross in mezzo, allungato in corner dalla difesa della Roma.

53' - Veretout! Roma ad un passo dal 2-0 con l'ex viola che calcia con il sinistro rasoterra, fuori di un soffio a lato.

52' - Intervento pericolosissimo di Caceres in area su Pellegrini. Il numero 7 giallorosso cade dopo un corpo a corpo, ma Orsato sorvola.

50' - Giallo per Lirola, intervenuto malamente su Spinazzola.

48' - Contropiede molto pericoloso della Roma, con Veretout che strappa palla a Bonaventura e lancia Pedro, il cui cross per Dzeko però è leggermente troppo lungo.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: fuori Castrovilli, dentro Pulgar.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMOTEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Roma, che ha dominato il primo tempo.

44' - Continua sempre lo stesso canovaccio della gara: la Roma fa la partita, la Fiorentina si chiude in difesa.

42' - Un primo tempo della Fiorentina francamente pessimo. La squadra di Iachini può solo ringraziare di essere sotto di un gol e non di più reti.

39' - Finora il migliore in campo per la Fiorentina è stato Dragowski, bravo anche in uscita e a rilanciare immediatamente per Ribery. Il francese però smanaccia su Mancini che cade a terra: fallo.

37' - Doppio salvataggio di Dragowski! Prima para su Karsdorp, poi sulla ribattuta para anche sul tiro di Mkhitaryan.

35' - Bonaventura tenta direttamente il tiro con il destro da punizione, ma centra la barriera.

33' - Giallo anche per Veretout che trattiene a lungo Ribery, sempre fenomenale nello stretto.

32' - Giallo per Castrovilli, che stende Pedro a centrocampo. Difficile da contenere lo spagnolo.

31' - Si fa vedere di nuovo in avanti la Fiorentina, con Biraghi che però sbaglia totalmente il cross con il destro.

28' - Resta sempre in attacco la Roma, con la Fiorentina che va in difficoltà soprattutto sui calci d'angolo. La squadra di Iachini sta nella propria metà campo ormai da una decina di minuti.

24' - Giallo per Dzeko che stende con uno sgambetto Lirola lanciato in contropiede.

23' - Salva tutto Dragowski! Dzeko sovrasta Martinez Quarta su un corner, ma il portiere viola con un grande riflesso riesce a parare.

20' - Fiorentina in evidente difficoltà dopo un buon inizio dei viola. Ora è la Roma a stare stabilmente nella metà campo gigliata.

18' - Pedro! Sinistro a giro dal limite che esce di pochissimo a lato della porta di Dragowski.

15' - Dzeko! Sul calcio d'angolo il pallone gli finisce sul ginocchio in maniera un po' rocambolesca: conclusione che esce alta di pochissimo. Ma Dzeko solo in area su palla ferma lascia perplessi sulla tenuta della difesa viola.

14' - Lirola salva su Dzeko! Orsato non fischia un evidente fallo su Ribery, la Roma riparte in contropiede ma sul passaggio di Spinazzola per Dzeko Lirola ci mette lo zampino, allungando in corner.

12' - Alla prima occasione passa la squadra giallorossa, con Spinazzola che batte Dragowski dopo essere stato lanciato direttamente da Mirante. Milenkovic e Quarta vanno entrambi su Dzeko, che fa passare palla per Spinazzola sul rilancio del portiere: sterzata in area e palla all'angolino basso dell'esterno. Roma in vantaggio.

12' - GOL DELLA ROMA! Ha segnato Spinazzola.

7' - Ancora bravo Castrovilli sulla trequarti a liberarsi di due avversari e passarla a Callejon, steso da Ibanez in buona posizione.

6' - Ottima uscita alta di Dragowski, che anticipa Pedro che altrimenti sarebbe stato tutto solo davanti a lui.

4' - Grande inizio della Fiorentina che sta chiudendo la Roma nella propria metà campo. Il ritorno in campo di Ribery si nota eccome nella manovra viola.

2' - Ancora pericolosissima la Fiorentina! Ribery e Castrovilli si destreggiano in area ed il cross basso per Callejon viene allontanato quasi sulla linea da Spinazzola.

1' - Castrovilli! Subito pericolosa la Fiorentina, con un pallone recuperato alto dalla Fiorentina e Castrovilli che dal limite dell'area tenta il destro a giro: palla fuori di pochissimo, anche se Mirante pareva sulla traiettoria.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Roma.

La Fiorentina è attesa in questo tardo pomeriggio domenicale da una partita fondamentale contro la Roma, allo stadio Olimpico. La squadra di Iachini arriva non senza qualche critica per il gioco espresso dai viola, vogliosi quest'oggi di invertire la tendenza di un campionato non cominciato nel migliore dei modi. Davanti però ci sarà una Roma coriacea, che nonostante le numerose problematiche sta offrendo un buon calcio e con una vittoria arriverebbe nelle posizioni di testa in Serie A. Ancora qualche minuto e troveremo una risposta a tutte le domande: seguite la partita in diretta con FirenzeViola.it.

Queste le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-4-1-2): Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca.

A Disp. Farelli, Lopez, Cristante, Juan Jesus, Villar, Fazio, Mayoral, Kumbulla, Perez, Bruno Peres, Podgoreanu)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, M. Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon. All. Iachini

A Disp. Terracciano, Brancolini, Duncan, Saponara, Venuti, Barreca, Ponsi, Cutrone, Pulgar, Igor, Kouame, Vlahovic