ROBBIATI A FV, Sottil e Vlahovic devono dimostrare

Intervistato ieri (QUI l'integrale) da Firenzeviola.it, l'ex attaccante gigliato Anselmo Robbiati, per tutti Spadino, ha così parlato del paragone tra Chiesa e Sottil, e non solo: "I paragoni lasciano il tempo che trovano, ognuno ha le proprie qualità. La svolta deve esserci in tutto il gruppo, non solo in Sottil. Senz'altro l'anno a Cagliari l'ha fatto crescere. Lui come Vlahovic dovranno dimostrare, la forza di un giocatore è mettersi in discussione ogni settimana e replicare quanto fatto l'anno scorso. Non possiamo vedere a Firenze una squadra sempre in lotta nella zona retrocessione. Si vorrebbe vedere una crescita".