FirenzeViola.it

Dai rinnovi, o dai saluti, passerà la prima fase del mercato della Fiorentina. Mentre la dirigenza avvia i primi confronti con il suo nuovo tecnico restano all’ordine del giorno le questioni sospese dell’ultimo anno, tanto più per quei calciatori il cui accordo con il club è destinato ad esaurirsi alla fine del mese. E saranno perciò le posizioni di Bonaventura e Castrovilli le prime priorità sull’agenda viola, prima che il mercato entri nel vivo più per le uscite che per le entrate.

Rivoluzione annunciata - D’altronde prima ancora d’immaginare quali nomi finiranno in cima alle preferenze della squadra di mercato, e di conseguenza anche di Palladino, è lecito immaginare che la Fiorentina valuti prima di tutto le eventuali opportunità per molti dei singoli della squadra che ha chiuso all’ottavo posto. Il tutto nell’ottica di una rivoluzione dell’organico pressoché inevitabile visto il termine del ciclo triennale guidato in panchina da Vincenzo Italiano

In tanti con la valigia pronta - E se in difesa potrebbe essere un’estate in cui cercare più rinforzi che sostituti, aggiungendo in altri termini un altro tassello centrale al trio Quarta, Milenkovic Ranieri e facendo poc’altro sugli esterni viste le accoppiate Dodò-Kayode e Biraghi-Parisi, in mezzo al campo dopo l’addio di Arthur saranno le destinazioni di Maxime Lopez e Duncan, e quelle di Amrabat, ad anticipare le prime mosse in entrata, così come davanti sarà necessario capire i margini di cessione per Nzola (Belotti tornerà alla Roma dopo il prestito) prima ancora di pensare al nuovo centravanti

Nico e la vetrina della Coppa America - Menzione a parte merita il futuro di Nico Gonzalez, anche alla luce di un’eventuale convocazione in nazionale per la Coppa America. Se Pradè ha voluto allargare al 99% la percentuale di permanenza dell’argentino non andrà scordato che la vetrina sudamericana potrebbe diventare presto ulteriore stimolo per le squadre interessate e di conseguenza pure una buona opportunità per il ampliare il budget a disposizione in vista del mercato in entrata.