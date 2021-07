RITIRO, Ecco chi arriverà dopo oltre a Kouame

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e a quello che sarà il primo ritiro a Moena dell'era Vincenzo Italiano. La lista dei convocati sarà piena di giovani, mentre per i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali i tempi saranno diversi. L'ultimo in ordine di tempo a rientrare sarà di sicuro Kouamè, ma anche per i tre argentini e Castrovilli il countdown deve ancora partire visto che l'Italia affronterà in semifinale di Euro2020 la Spagna martedì sera, con l'eventuale finale fissata all'11 luglio; stesse date per la Seleccion che giocherà con la Colombia nella notte tra il 6 e il 7. Pulgar rientrerà invece un po' prima essendosi fermato ai quarti della Copa America.

CLICCA QUI per la notizia completa